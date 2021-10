Vibrations : Rhythm And Poetry Vertheuil, 20 novembre 2021, Vertheuil.

Vibrations : Rhythm And Poetry 2021-11-20 18:30:00 – 2021-11-20

Vertheuil Gironde

Rhythm And Poetry est une création de Lexie T, Maras et Fleyo, mêlant culture hip-hop et poésie contemporaine. Ces trois artistes rappeurs, slameurs et beatboxers lisent et interprètent les textes de grands auteurs modernes et contemporains sur des rythmes de musique street.

Pour tout public et sur inscription.

+33 6 13 05 60 51

CDC Médoc Coeur de Presqu’île

