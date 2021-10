Genève Musée Ariana - Musée suisse de la céramique et du verre Genève Vibrations! Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Genève Catégorie d’évènement: Genève

du mercredi 20 octobre au dimanche 24 octobre à Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

Le musée est un lieu d’inspiration et de déploiement de l’imaginaire, et le Musée Ariana celui des résonances et des vibrations également. La céramique et le verre sont en effet intimement liés au monde sonore. Et quand des étudiant.e.s de percussion, de musique et de mouvement, et de composition de la Haute école de musique de Genève – accompagnés par des chanteurs de Résonance Contemporaine et les Percussions de Treffort – investissent le Musée Ariana, le résultat risque bien d’être surprenant ! Pendant une semaine, un workshop aura lieu, dans tous les coins et recoins du bâtiment, mené par Alain Goudard et les enseignant.e.s de la HEM. Les étudiant.e.s travailleront, improviseront, pour créer in situ deux concerts, sous forme de déambulation, qui seront joué l’un lors de la nocturne jeudi soir et l’autre le dimanche après-midi. **Portes ouvertes** _Mercredi 20 octobre, 10h-12h et 14h-17h_ _Jeudi 21 octobre, 10h-12h_ _Le public est invité à assister à la mise en forme du projet dans l’ensemble du musée_ **Nocturne à l’Ariana** _Jeudi 21 octobre, de 18h-21h30_ _Installations sonores et «visites-éclair» + Concert déambulatoire #1 à 19h30_ **Plongée au cœur du projet** _Dimanche 24 octobre, 16h_ _Discussion avec des intervenants du projet et le public_ **Concert déambulatoire #2** _Dimanche 24 octobre, 17h_ _Installations musicales_ [Toutes les informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/ariana/visiter/autres-activites/evenements/vibrations/)

concert payant, portes ouvertes gratuite

Evénement/concerts démambulatoires, installations, portes ouvertes Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T12:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T17:00:00;2021-10-21T10:00:00 2021-10-21T12:00:00;2021-10-21T18:00:00 2021-10-21T21:30:00;2021-10-24T16:00:00 2021-10-24T17:00:00;2021-10-24T17:00:00 2021-10-24T18:00:00

