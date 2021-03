Vibrations francophones de la musique urbaine Institut français du Danemark, 18 mars 2021-18 mars 2021, Copenhague.

Institut français du Danemark, le jeudi 18 mars à 13:00

La chanson francophone porte en elle une multiplicité de styles artistiques, une créativité toujours renouvelée, une musicalité enchantée et une esthétique qui nous fait voyager vers d’autres univers. Elle amplifie le monde et transporte avec elle toutes les réalités hétérogènes et bigarrées de l’espace francophone.

Grâce aux réseaux sociaux, aux plateformes numériques d’écoute de musique en streaming, aux canaux habituels de diffusion musicale plus de jeunes s’intéressent aujourd’hui à ces musiques empreintes de diversité, chantées avec une langue française actuelle, vivante, enrichie par une jeunesse créative et inspirée.

Cette année la « Journée de la francophonie » résonne autour des Vibrations francophones de la musique urbaine et se penche sur l’intérêt que les jeunes danois portent à ces nouvelles tendances musicales.

Autour d’un panel d’intervenants francophones : jeunes chanteurs et compositeurs, ambassadeurs, DJ’s découvrez la richesse musicale de la chanson francophone actuelle et les influences et les tendances qu’elle produit au Danemark.

Au programme :

– Mot d’accueil par SAS la Princesse Marie de Danemark

– Courtes interviews des ambassadeurs francophones au Danemark, faisant découvrir un(e) chanteur(euse), un(e) danseur(euse) de leurs pays respectifs.

– À la decouverte des chanteurs de la francophonie

– Quizz interactif et amusant

– Visionnage de vidéos de chansons francophones actuelles

– Interview deTia Korpe, DJ et présidente Future Female Sounds

– Chantons ensemble en mode karaoké

– Mot de clôture par un Ambassadeur francophone

Participation soumise à une inscription préalable

La musique voyage, inspire, ouvre des horizons. Découvrez les nouvelles tendances de la musique urbaine francophone, vibrez avec des nouveaux rythmes et découvrez des nouveaux artistes.

