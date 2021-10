Vertheuil Vertheuil Gironde, Vertheuil Vibrations : Conte initiatique et poétique Vertheuil Vertheuil Catégories d’évènement: Gironde

Vertheuil

Vibrations : Conte initiatique et poétique Vertheuil, 30 novembre 2021, Vertheuil. Vibrations : Conte initiatique et poétique 2021-11-30 17:00:00 – 2021-11-30 Bibliothèque 2 rue des Martyrs de la Résistance

Vertheuil Gironde Vertheuil L’artiste conteuse Sandra Reznak vous fera voyager à travers un conte de l’Afrique de l’Ouest.

La magie des vibrations des cordes de la Kora accompagnera ce moment de partage.

Le spectacle sera suivi d’un échange avec l’artiste.

Ce spectacle vous est proposé par le réseau des bibliothèque de la CDC Médoc Coeur de Presqu’île.

