Vibrations : Clapotis Gaillan-en-Médoc, 22 décembre 2021, Gaillan-en-Médoc.

Vibrations : Clapotis 2021-12-22 – 2021-12-22 rue de l’hôtel de ville Bibliothèque

Gaillan-en-Médoc Gironde

Clapotis est un conte musical imaginé, composé et interprété par Eileen pour les enfants de 3 mois à 3 ans.

De jolies mélodies, un univers poétique doux et enchanté qui fait de ce spectacle un joli moment musical.

A l’issue du concert, un échange entre la musicienne et les enfants aura lieu.

Les places étant limitées, l’inscription est recommandée.

Ce spectacle vous est proposé par le réseau des bibliothèques de la CDC Médoc Coeur de presqu’île.

