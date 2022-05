Vibrações brasileiras Maison de quartier Rangueil Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vibrações brasileiras

Maison de quartier Rangueil, le vendredi 3 juin à 18:00

Maison de quartier Rangueil , le vendredi 3 juin à 18:00

Concert ——- **Association Simbora Forró d’Occitanie** Un projet de création et de diffusion musicale, « Bal d’Além Mar », une formule qui s’installe le temps d’une soirée, à la découverte des sonorités du Brésil, inspirations des musiques des premiers voyages, telles le _forró_, le _coco_ et la _samba_. Une initiation à la danse _forró_ accompagnera ce temps de partage. **Rabeca, violon traditionnel brésilien** Romain Frécenon / **Viola, guitare 10 cordes & chant** Lucas Pifano / **Flûte brésilienne, percussions & chant** Áquila Lima

Entrée libre dans la limite des places disponibles

