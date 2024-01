Vibora + Oscuro Culto + Karaba F.C. L’international Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. payant Sur place : 7 EUR

Vibora et Oscuro Culto pour la première fois à Paris

VIBORA – Emotional Hardcore – Vitoria Gasteiz

Après un premier LP et deux EP remarqués sortis entre 2019 et 2022, les basques de Vibora ont sorti en 2023 le LP Zaldi Beltza, pour nous ni plus ni moins que l’album de l’année et véritable claque. Mêlant riffs hardcore vicieux, passages chargés d’émotions et lyrics que l’on hurlera toustes en coeur à l’inter, le groupe parlera aux fans de Birds in Row, Boneflower, Montagne… LEJOS DE AQUI

OSCURO CULTO – Blackened Crust – Madrid

Déjà trois EP en 3 ans pour le duo madrilène qui enchaîne les excellentes sorties, oscillant entre rythmiques punk, crust et doom avec toujours un grand talent d’écriture mélodique. Leur dernier EP Ceniza fait la part belle aux influences black, rappelant des groupes comme Fall of Efrafa ou Oathbreaker, annonçant un live immanquable.

KARABA F.C. – Indie Post-Hardcore – Paris

La violence du post-hardcore, la légèreté de l’indie rock des années 2000, la douce mélancolie du rock alternatif 90s, c’est comme ça qu’on pourrait tenter de résumer le groupe créé fin 2019. Après deux EP sortis en 2022 et 2023, le groupe travaille actuellement sur son premier album, et viendra jouer un mélange d’anciens et nouveaux morceaux en ouverture de soirée !

Horaires : Doors 19h / Premier concert 20h

Tickets : 7 euros

Artwork : Anne Béguin

Orga : Fétiche Prod

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/6t4tiKG4w https://fb.me/e/6t4tiKG4w

