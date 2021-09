Viatge requistanés – Centre Cultural Occitan de l’Albigés Centre Occitan Rochegude, 10 octobre 2021, Albi.

Viatge requistanés – Centre Cultural Occitan de l’Albigés

Centre Occitan Rochegude, le dimanche 10 octobre à 08:15

Le Centre Culturel Occitan de l’Albigeois vous propose un voyage autour de Réquista le dimanche 10 octobre, pour un hommage à notre vaillante bénévole partie en avril dernier, Edmonde Goulesque. Nous visiterons La Selve, à l(origine commanderie templière, en occitan. Puis, nous passerons pas Lagarde, et son église Saint Martial, ornée de fresque de Nicolaï Greschny. Ensuite, nous irons à Connac pour une cérémonie d’adieu à Edmonde au cimentière. C’est dans ce pays réquistanais qu’est née Edmonde, fière défenseuse de la langue occitane, et vaillante bénévole du Centre Culturel Occitan de l’Albigeois. Le repas est prévu à Brousse, au restaurant Le Relays du Chasteau. L’apres-midi, nous continueront avec une visite du château de Brousse et de l’église. Enfin, nous nous arreterons à Saint-Juéry d’Aveyron. Ici, nous pourrons visiter le château (privé) dans laquelle a vécu la famille de Rochegude. Le départ d’Albi se fera à 8h15 en covoiturage (sur le parking Leclerc Auto Lescure) et le retour autour de 19h. La participation est de 40€ par personne (et à mi-tarif pour les enfants). Pour participer à cette journée chargée en découverteset en émotions, merci de vous inscrire au plus vite auprès du COR : 28 rue Rochegude 81000 Albi / 05 63 46 21 43 / [centre-occitan-rochegude@orange.fr](mailto:centre-occitan-rochegude@orange.fr)

40€ / 20€ pour les enfants (priorité aux adhérent-e-s du CCOA)

Viatge requistanés – Centre Cultural Occitan de l’Albigés – En hommage à Edmonde Goulesque

Centre Occitan Rochegude 28 rue Rochegude 81000 Albi Rochegude Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T08:15:00 2021-10-10T19:00:00