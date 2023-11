Guillaume Meurice 2027 LE THEATRE DE L’ARDAILLON, 16 décembre 2023, VIAS.

Guillaume Meurice 2027 LE THEATRE DE L’ARDAILLON. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 21:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

L’ Espace Culturel Boris Vian (1077573 / 1077575) présente : ce spectacle. Un premier quinquennat Macron à peine terminé, voilà qu’il est suivi d’un second mandat qui s’annonce réjouissant.Mais 2027, c’est déjà demain ! Et le président ne pourra pas se représenter. Il est temps pour Guillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême.Guillaume Meurice est votre candidat. Quand s’impose la nécessité d’aller plus vite, plus haut, plus fort, instinctivement nos regards convergent vers le seul candidat légitime, qui incarne à lui seul l’avenir de la France du futur !Avec GUILLAUME MEURICE et (JULIE DUQUENOŸ ou ODILE HULEUX)4 parkings à côté du théâtreNuméro de téléphone accès PMR : 01 69 29 34 91 Guillaume Meurice, Meurice 2027

Votre billet est ici

LE THEATRE DE L’ARDAILLON VIAS 41 avenue de Béziers Hérault

27.2

EUR27.2.

Votre billet est ici