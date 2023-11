Les Hommes préférent mentir LE THEATRE DE L’ARDAILLON Catégories d’Évènement: Hérault

Vias Les Hommes préférent mentir LE THEATRE DE L’ARDAILLON, 26 novembre 2023, VIAS. Les Hommes préférent mentir LE THEATRE DE L’ARDAILLON. Un spectacle à la date du 2023-11-26 à 17:00 (2023-11-26 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Mairie de Vias (L-R-2021-002264) présente ce spectacle C’est au cours d’une soirée qui promettait d’être joyeuse et conviviale que vont se révéler sept personnages. Au menu, lâchetés, mesquineries, mensonges et coups bas.Après le grand succès des Belles-Soeurs, la nouvelle comédie irrésistible du tandem Eric Assous – Jean-Luc Moreau.Ouverture des portes à 16h30Renseignements: 06 47 01 89 06 Les Hommes préférent mentir Votre billet est ici LE THEATRE DE L’ARDAILLON VIAS 41 avenue de Béziers Hérault 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Vias Autres Lieu LE THEATRE DE L'ARDAILLON Adresse 41 avenue de Béziers Ville VIAS Departement Hérault Lieu Ville LE THEATRE DE L'ARDAILLON latitude longitude 43.31289400235327;3.408822838096601

LE THEATRE DE L'ARDAILLON VIAS Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vias/