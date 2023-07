BALADE PATRIMONIALE : LE CANAL DU MIDI, LES OUVRAGES DU LIBRON ET LE DOMAINE SAINT PIERRE JOURNÉES EUROP,ENNES DU PATRIMOINE Vias, 17 septembre 2023, Vias.

Vias,Hérault

Cette balade patrimoniale vous permettra d’allier la découverte d’un terroir viticole et de ses richesses patrimoniales qui l’entourent.

Depuis le Domaine Saint Pierre, vous partirez en direction du Canal du Midi classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco et de ses ouvrages d’art. Un commentaire historique vous sera proposé sur la prouesse technique que sont les « Ouvrages du Libron »..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Vias 34450 Hérault Occitanie



This heritage walk combines the discovery of a wine-growing region with the rich heritage that surrounds it.

From the Domaine Saint Pierre, you’ll head off in the direction of the Unesco World Heritage Canal du Midi and its engineering structures. A historical commentary will be offered on the technical feat of the « Ouvrages du Libron ».

Este paseo por el patrimonio le permitirá descubrir una región vinícola y el rico patrimonio que la rodea.

Desde el Domaine Saint Pierre, partirá en dirección al Canal du Midi, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y sus obras de ingeniería. Le harán un comentario histórico sobre las proezas técnicas de las « Ouvrages du Libron ».

Diese Wanderung verbindet die Entdeckung eines Weinbaugebiets mit dem Reichtum des Kulturerbes, das es umgibt.

Von der Domaine Saint Pierre aus fahren Sie zum Canal du Midi, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, und zu seinen Kunstwerken. Sie erhalten einen historischen Kommentar zu der technischen Meisterleistung, die die « Ouvrages du Libron » darstellen.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE