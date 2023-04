ÉCHAPPÉE BELLE EN VÉLO LUDIQUE ET GOURMANDE : DÉCOUVERTE DE L’OLIVERAIE ÉMÉRITA Avenue de la Méditerranée, 3 août 2023, Vias.

Balade à vélo au cœur du vignoble, sur les chemins de campagne, entre terre et mer, pour découvrir une production artisanale et familiale d’huile d’olive « Emerita » : un produit précieux, fin et racé ! Rencontre authentique avec le producteur, qui vous présentera les 9 variétés d’olive qu’il cultive avec passion ! Dégustation et pique-nique à l’ombre des oliviers.

Boucle de 20 km sur terrain plat.

2023-08-03 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-03 21:00:00. .

Avenue de la Méditerranée

Vias 34450 Hérault Occitanie



Fun and delicious bike ride between the Canal du Midi and Mediterranean vineyard!

A 35 to 40km circuit (VTT/VTC). Booking and informations at the Vias-plage tourism office: 04 67 21 76 25

Paseo en bicicleta por el corazón del viñedo, por los caminos rurales, entre la tierra y el mar, para descubrir una producción artesanal y familiar de aceite de oliva « Emerita »: ¡un producto precioso, fino y distinguido! ¡Un auténtico encuentro con el productor, que le presentará las 9 variedades de aceituna que cultiva con pasión! Degustación y picnic a la sombra de los olivos.

Circuito de 20 km en terreno llano

Fahrradtour durch das Herz des Weinbergs, über Landwege, zwischen Land und Meer, um eine handwerkliche und familiäre Produktion des Olivenöls « Emerita » zu entdecken: ein kostbares, feines und rassiges Produkt!

