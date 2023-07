UN ETE SPORTIF – BEACH VOLLEY Vias, 1 juillet 2023, Vias.

Vias,Hérault

Venez pratiquer cette activité ou découvrir ce nouveau sport tous les mardis jusqu’au 26 août de 18h à 20h30 à la Plage de Farinette..

2023-07-01 18:00:00 fin : 2023-08-26 20:30:00. .

Vias 34450 Hérault Occitanie



Come and practise this activity or discover this new sport every Tuesday until 26 August from 6pm to 8.30pm at Plage de Farinette.

Venga a probar esta actividad o a descubrir este nuevo deporte todos los martes hasta el 26 de agosto de 18:00 a 20:30 en la Plage de Farinette.

Kommen Sie jeden Dienstag bis zum 26. August von 18:00 bis 20:30 Uhr am Plage de Farinette vorbei und üben Sie diese Aktivität aus oder lernen Sie diese neue Sportart kennen.

