UN ETE SPORTIF – REVEIL MUSCULAIRE ET COURS DE GYM Vias, 1 juillet 2023, Vias.

Vias,Hérault

la ZAM (Zone d’Activités Multisports) est un espace dédié au sports, tout l’été, les pieds dans le sable!

Renforcement musculaire, cardio, stretching…

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 10h45.

Rendez-vous à la plage de la Farinette !.

2023-07-01 09:00:00 fin : 2023-08-26 10:45:00. .

Vias 34450 Hérault Occitanie



ZAM (Zone d’Activités Multisports) is an area dedicated to sports, all summer long, with your feet in the sand!

Strength training, cardio, stretching…

Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays from 9am to 10.45am.

See you at La Farinette beach!

la ZAM (Zone d’Activités Multisports) es un espacio dedicado al deporte, durante todo el verano, ¡con los pies en la arena!

Musculación, cardio, estiramientos…

Lunes, martes, jueves y viernes de 9:00 a 10:45.

¡Nos vemos en la playa de la Farinette!

Die ZAM (Zone d’Activités Multisports) ist ein Bereich, der den ganzen Sommer über dem Sport gewidmet ist, mit den Füßen im Sand!

Muskelstärkung, Kardio, Stretching…

Montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9:00 bis 10:45 Uhr.

Wir treffen uns am Strand von La Farinette!

Mise à jour le 2023-07-19 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE