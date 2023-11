Balade des sens et des sentes Viarmes, 12 novembre 2023, Viarmes.

Viarmes,Val-d’Oise

La commission Environnement de la ville de Viarmes propose, le dimanche 12 novembre 2023, de 9h30 à 12h30, une animation gratuite et familiale : Balade des sentes, balade des sens..

2023-11-12 09:30:00 fin : 2023-11-12 12:30:00. .

Viarmes 95270 Val-d’Oise Île-de-France



On Sunday, November 12, 2023, from 9:30 am to 12:30 pm, the Viarmes Environment Commission is offering a free, family-friendly event: Balade des sentes, balade des sens.

El domingo 12 de noviembre de 2023, de 9.30 a 12.30 horas, la Comisión de Medio Ambiente de Viarmes organiza un evento gratuito y familiar: Pasear por los caminos, pasear los sentidos.

Der Umweltausschuss der Stadt Viarmes bietet am Sonntag, den 12. November 2023, von 9:30 bis 12:30 Uhr eine kostenlose und familienfreundliche Veranstaltung an: Balade des sentes, balade des sens (Spaziergang der Pfade, Spaziergang der Sinne).

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme Communautaire Terre de Carnelle