Ne ratez pas Vianney en concert le 12 mars 2022 à la Sud de France Arena de Montpellier.

Deux ans qu’on ne voyait plus Vianney qu’à travers les chansons qu’il signait pour d’autres, loin des scènes et des écrans… Le voici de retour avec « N’attendons pas », véritable hymne à la vie et aux passions qui nous animent !

Quelques tubes affutés en poche, armé de sa guitare, Vianney voulait la chaleur des salles à dimension humaine pour retrouver son public à travers la France au printemps 2021… Et c’est à guichets fermés qu’il entamera cette tournée d’une quinzaine de dates, dont 6 Olympia. Mais c’eût été trop court pour celui qui rêvait de renouer avec l’énergie de la scène, la fougue des grandes salles…

Son nouvel album, à venir cet automne, promet déjà un spectacle flamboyant, espiègle, familial et toujours plus chaleureux.

Billetterie disponible à l’Office de tourisme de Montpellier.

Pass sanitaire obligatoire

