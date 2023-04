Visite guidée de la Bastide de Vianne Bureau d’Information Touristique, 21 juillet 2023, Vianne.

Au départ de l’office de tourisme situé sur la place, vous partirez à la découverte d’une des plus belles bastides de la région : Vianne. Ses remparts, ses tours, ses tombes médiévales et son église n’auront plus de secret pour vous !.

2023-07-21 à ; fin : 2023-08-25 . EUR.

Bureau d’Information Touristique Place des Marronniers

Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



From the tourist office located on the square, you will discover one of the most beautiful bastides of the region: Vianne. Its ramparts, its towers, its medieval tombs and its church will no longer hold any secrets for you!

Desde la oficina de turismo de la plaza, descubrirá una de las más bellas bastidas de la región: Vianne. ¡Sus murallas, sus torres, sus tumbas medievales y su iglesia ya no tendrán secretos para usted!

Von der Touristeninformation auf dem Platz aus erkunden Sie eine der schönsten Bastiden der Region: Vianne. Die Stadtmauer, die Türme, die mittelalterlichen Gräber und die Kirche werden kein Geheimnis mehr für Sie sein!

