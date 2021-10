VIAN PAR DEBOUT SUR LE ZINC Ferrals-les-Corbières, 11 décembre 2021, Ferrals-les-Corbières.

Ferrals-les-Corbières Aude Ferrals-les-Corbières

3C Tour

Tout public

Durée: 1h15

Qui d’autre pour enchanter en chantant que Vian et ces six musiciens qui ont décidé une bonne fois pour toute de rester debout ? Debout sur le zinc, pas n’importe où ! Avec eux VIAN, le poètebricoleur-musicien-inventeur le plus célèbre de la chanson française se retrouve, le temps d’un spectacle, tout en haut de l’affiche. Eternellement vivant dans sa fantaisie inégalée. Ce soir, on fredonne, Le déserteur et Je voudrais pas crever, les classiques intemporels, et on découvre La complainte du priapisme, S’il pleuvait des larmes et De velours et de soie, de petites pépites beaucoup moins connues.

Quelques extraits de romans, des archives sonores pour retrouver son timbre inclassable, et la magie opère. Celle de passer la soirée avec un très vieux copain qu’on n’a plus vu depuis si longtemps.

