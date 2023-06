FESTIVAL JAZZ À VIALAS Vialas, 1 août 2023, Vialas.

Vialas,Lozère

Cette année c’est la 15ème édition du festival Jazz à Vialas !

Chaque jour pendant une semaine se succèdent concerts et animations de rue dans différents lieux du village, principalement à la Place de l’ancienne gendarmerie. En plein cœur des Cév….

This year marks the 15th edition of the Jazz à Vialas festival!

Every day for a week, concerts and street entertainment take place in different parts of the village, mainly at the Place de l’ancienne gendarmerie. In the heart of the Ce?v…

Este año se celebra la 15ª edición del festival Jazz à Vialas

Durante una semana, todos los días habrá conciertos y espectáculos callejeros en distintos lugares del pueblo, principalmente en la Place de l’ancienne gendarmerie. En pleno centro de Ce?v…

Dieses Jahr findet zum 15. Mal das Festival Jazz à Vialas statt!

Eine Woche lang finden jeden Tag Konzerte und Straßenveranstaltungen an verschiedenen Orten im Dorf statt, vor allem auf dem Platz der ehemaligen Gendarmerie. Mitten im Herzen der Cev…

