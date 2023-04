Randonnée au Minier Viala-du-Tarn Catégories d’Évènement: Aveyron

Viala-du-Tarn

Randonnée au Minier, 18 mai 2023, Viala-du-Tarn. Participez à une randonnée pour découvrir le village du Minier…

2023-05-18 à ; fin : 2023-05-18 . EUR. Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie



Take part in a hike to discover the village of Le Minier. Participe en un paseo para descubrir el pueblo de Le Minier. Nehmen Sie an einer Wanderung teil, um das Dorf Le Minier zu erkunden. Mise à jour le 2023-02-23 par OFFICE TOURISME DU PAYS DE LA MUSE ET RASPES DU TARN

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Viala-du-Tarn Autres Adresse Ville Viala-du-Tarn Departement Aveyron Lieu Ville Viala-du-Tarn

Viala-du-Tarn Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viala-du-tarn/

Randonnée au Minier 2023-05-18 was last modified: by Randonnée au Minier 18 mai 2023 Viala-du-Tarn

Viala-du-Tarn Aveyron