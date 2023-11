Loto Viala-du-Pas-de-Jaux, 25 novembre 2023, Viala-du-Pas-de-Jaux.

Viala-du-Pas-de-Jaux,Aveyron

Loto de l’association des Amis de la tour du Viala : 20 parties dont 2 pour enfants.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 15 EUR.

Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie



Loto organized by the Friends of the Viala Tower association: 20 parties, including 2 for children

Loto organizado por la asociación Amigos de la Torre Viala: 20 partidos, 2 de ellos para niños

Lotto des Vereins der Freunde des Turms von Viala: 20 Spiele, davon 2 für Kinder

