Initiation à la Danse Traditionnelle Viala-du-Pas-de-Jaux, 21 juillet 2023, Viala-du-Pas-de-Jaux.

Viala-du-Pas-de-Jaux,Aveyron

Pour tous ceux qui veulent faire leurs premiers pas de danses dans la fraîcheur de la tour : cercle, bourrée, polka….

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie



For all those who want to take their first dance steps in the cool of the tower: cercle, bourrée, polka…

Para todos aquellos que quieran dar sus primeros pasos en la frescura de la torre: cercle, bourrée, polka…

Für alle, die in der Frische des Turms ihre ersten Tanzschritte machen wollen: Kreis, Bourrée, Polka…

