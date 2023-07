Inauguration et conférence Viala-du-Pas-de-Jaux, 20 juillet 2023, Viala-du-Pas-de-Jaux.

Viala-du-Pas-de-Jaux,Aveyron

Inauguration de l’exposition maquettes et conférence avec Didier AUSSIBAL sur l’habitat caussenard.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie



Inauguration of the model exhibition and lecture by Didier AUSSIBAL on the habitat of the Causse region

Inauguración de la exposición de maquetas y conferencia de Didier AUSSIBAL sobre el hábitat de los montes Causse

Eröffnung der Modell-Ausstellung und Vortrag mit Didier AUSSIBAL über den Lebensraum Caussenard

