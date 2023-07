Cet évènement est passé Exposition de peintures et lampes Viala-du-Pas-de-Jaux Catégories d’Évènement: Aveyron

Viala-du-Pas-de-Jaux Exposition de peintures et lampes Viala-du-Pas-de-Jaux, 1 juillet 2023, Viala-du-Pas-de-Jaux. Viala-du-Pas-de-Jaux,Aveyron Peintures de Colette Louanges – Jean-Pierre Austruy – Cathy Moradell + lampes en bois flotté de Millie Allera.

2023-07-01 fin : 2023-07-29 . EUR. Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie



Paintings by Colette Louanges – Jean-Pierre Austruy – Cathy Moradell + driftwood lamps by Millie Allera Cuadros de Colette Louanges – Jean-Pierre Austruy – Cathy Moradell + lámparas de madera de Millie Allera Gemälde von Colette Louanges – Jean-Pierre Austruy – Cathy Moradell + Treibholzlampen von Millie Allera

