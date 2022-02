Viaje Imaginario Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre d'animation Soupetard, le samedi 2 avril à 20:00

Concert ——- **Jesús Guerrero Trio** **Dans le cadre de la 21e édition du festival de Flamenco de Toulouse** Jesús Guerrero est un guitariste flamenco à l’horizon ouvert qui fait partie de la jeune génération de guitariste virtuoses. Guitariste complet, possédant une maturité musicale et une capacité d’expression unique, ses mélodies sont un bouquet d’émotions. Ses influences musicales sont hétérogènes et très diverses, de Keith Jarret à Paco de Lucía et Vicente Amigo en passant par John Cage. **Guitare** Jesús Guerrero / **Percussions** Paquito González / **Basse électrique** J.M Posada « Popo »

