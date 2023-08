Archive de Quartier #1 Le Pontet Viaduc du Pontet Sarlat-la-Canéda, 15 septembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

La grande collecte d’archive sur le quartier du Pontet a porté ses fruits !

Une restitution en plein air aura lieu sous forme de vidéo projection sous le grand viaduc.

En lien avec le service du Patrimoine qui a collecté les différentes formes de témoignages, le vidéaste Olivier Crouzel vous livre les multiples mémoires du quartier avec une installation hors-norme.

Au fil des visages d’habitants ou d’usagers, de paysages et d’architecture, il donne vie au quartier et démontre que le patrimoine matériel et immatériel sont indissociable..

2023-09-15 fin : 2023-09-15

Viaduc du Pontet

Viaduc du Pontet
Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The large-scale collection of archives on the Pontet district has borne fruit!

An open-air video projection will take place under the great viaduct.

Working in conjunction with the Heritage Department, which collected the various forms of testimonies, video artist Olivier Crouzel brings you the many memories of the district in an extraordinary installation.

Through the faces of residents and users, landscapes and architecture, he brings the district to life, demonstrating that tangible and intangible heritage are inseparable.

La recopilación a gran escala de archivos sobre el barrio de Pontet ha dado sus frutos

Una proyección de vídeo al aire libre tendrá lugar bajo el gran viaducto.

En colaboración con el Departamento de Patrimonio, que ha recopilado los distintos testimonios, el videoartista Olivier Crouzel le hará descubrir los numerosos recuerdos del barrio en una instalación extraordinaria.

A través de los rostros de los habitantes y usuarios, de los paisajes y de la arquitectura, da vida al barrio, demostrando que el patrimonio material e inmaterial son inseparables.

Die große Archivsammlung über das Viertel Le Pontet hat Früchte getragen!

Eine Freiluftwiedergabe wird in Form einer Videoprojektion unter dem großen Viadukt stattfinden.

In Verbindung mit der Abteilung für Kulturerbe, die die verschiedenen Formen von Zeugenaussagen gesammelt hat, liefert Ihnen der Videokünstler Olivier Crouzel mit einer außergewöhnlichen Installation die vielfältigen Erinnerungen des Viertels.

Mit den Gesichtern von Bewohnern oder Nutzern, Landschaften und Architektur erweckt er das Viertel zum Leben und zeigt, dass das materielle und immaterielle Kulturerbe untrennbar miteinander verbunden sind.

