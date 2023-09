JSNC 2023 en Essonne Viaduc des Fauvettes _ Gometz le châtel Gometz-le-Châtel Catégories d’Évènement: Essonne

Gometz-le-Châtel JSNC 2023 en Essonne Viaduc des Fauvettes _ Gometz le châtel Gometz-le-Châtel, 7 octobre 2023, Gometz-le-Châtel. JSNC 2023 en Essonne 7 et 8 octobre Viaduc des Fauvettes _ Gometz le châtel Entrée libre avec enregistrement à l’arrivée sur site Le Comité Départemental de Spéléologie de l’Essonne vous invite à son édition 2023 des JSNC d’octobre. Du 7 au 8 octobre 2023, venez nous rencontrer sur le Viaduc des Fauvettes à Bures-sur-Yvette pour une découverte des pratiques de notre activité. Descente sur corde de 30m, pont de singe enfants, remontée sur pilier ou encore tyrolienne vous attendent pour vous faire passer un bon moment et, qui sait, vous donner envie de vous essayer à une initiation spéléo ou canyon ! Viaduc des Fauvettes _ Gometz le châtel rue du Rocher à Gometz le châtel Gometz-le-Châtel 91940 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00 JSNC Essonne Arnaud G. Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gometz-le-Châtel Autres Lieu Viaduc des Fauvettes _ Gometz le châtel Adresse rue du Rocher à Gometz le châtel Ville Gometz-le-Châtel Departement Essonne Age min 6 Age max 80 Lieu Ville Viaduc des Fauvettes _ Gometz le châtel Gometz-le-Châtel latitude longitude 48.674797;2.148194

