Formation Professionnelle en Restauration de Tableaux et d’Oeuvres d’Art Polychromes : Portes Ouvertes 2023 Viaduc des Arts Paris Catégorie d’Évènement: Paris Formation Professionnelle en Restauration de Tableaux et d’Oeuvres d’Art Polychromes : Portes Ouvertes 2023 Viaduc des Arts Paris, 16 septembre 2023, Paris. Formation Professionnelle en Restauration de Tableaux et d’Oeuvres d’Art Polychromes : Portes Ouvertes 2023 16 et 17 septembre Viaduc des Arts Entrée libre Portes Ouvertes ATP-Formation, centre de formation professionnel en Restauration de Tableaux et d’Oeuvres d’Art Polychromes Au sein de notre établissement, venez rencontrer apprenants et formateurs qui vous présenteront les savoir-faire exceptionnels des restaurateurs-conservateurs du patrimoine. A la recherche d’une formation initiale dans un projet de formation post-bac ou en reconversion ? L’équipe adminitrative et pédagogique sera à votre écoute et répondra à toutes vos questions… Formation enregistrée au RNCP N°34642 https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34642/

