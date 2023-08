Atelier de restauration d’œuvres d’art Viaduc des Arts Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Atelier de restauration d’œuvres d’art 16 et 17 septembre Viaduc des Arts Entrée libre

Au cœur de Paris, l’Atelier du Temps Passé restaure les œuvres d’art et vous présente des savoir-faire exceptionnels.

Portes ouvertes et rencontres avec des artisans hors du commun !

Venez rencontrer notre équipe de restaurateurs, experts en restauration-conservation du patrimoine et découvrez les techniques professionnelles mises en œuvre pour la restauration d’objets tant divers que variés.

Assistez, en direct, à la restauration de tableaux (classiques, modernes ou contemporains), d’icônes, d’œuvres sur papier (dessin, gravures, etc.), de sculptures (bois, terre, plâtres, etc.), de cadres anciens (sculptés, dorés, etc.), ou d’objets d’art contemporains composites…

L’Atelier du Temps Passé, riche d’une expérience de plus de 20 ans, a le plaisir de vous accueillir au sein du Viaduc des Arts.

Entrez dans un lieu étonnant et découvrez les secrets des artisans du patrimoine !

Viaduc des Arts 3 avenue Daumesnil 75012 Paris. Le Viaduc des Arts, au cœur de Paris, quartier Bastille / Gare de Lyon Métros Bastille ou Gare de Lyon.

