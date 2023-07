Visite guidée et présentation des aménagements paysagers sous le viaduc de Marly-le-Roi Viaduc de Marly-le-Roi Marly-le-Roi, 15 septembre 2023, Marly-le-Roi.

Le viaduc de Marly-le-Roi est un ouvrage d’art remarquable inauguré en 1884 pour étendre la ligne de chemin de fer Saint-Cloud – Marly aujourd’hui circulée par la ligne L du Transilien (SNCF). Il s’agit d’un ouvrage de 283 mètres à piles en maçonnerie et tablier métallique récemment renouvelé (fin 2018). Le site est aussi remarquable. L’ouvrage domine un vallon autrefois boisé et aujourd’hui largement urbanisé. Le viaduc marque fortement le site de son empreinte. Il est très nettement perceptible depuis la RN186 Route de Versailles et l’Avenue de l’Abreuvoir qui mène, comme son nom l’indique, à l’Abreuvoir, au pied du château de Marly-le-Roi. Ce positionnement géographique permet de mettre l’ouvrage en perspective depuis les reliefs voisins, mais aussi depuis le parc et les jardins du Château de Marly (classé Monument Historique). Ce contexte implique des enjeux réglementaires spécifique et un traitement particulier en étroite collaboration avec l’Architect des bâtiments de France du secteur. Les travaux de renouvellement du viaduc de Marly-le-Roi ont permis une évolution architecturale de l’ouvrage et sont à l’origine de la requalification nécessaires des emprises de travaux sous l’ouvrage. Dans le cadre du marché de Génie Civil, les espaces sous le tablier ont été mobilisés et modifiés avant d’être restitués à leur état d’origine. Ces espaces s’étendent sur toute la longueur du viaduc et sur une surface d’environ 6 500m². Le projet de paysage mené dans la continuité des travaux sur le viaduc permet une requalification des espaces impactés avec un objectif de mise en qualité architecturale et paysagère ainsi que d’inscrire le projet dans son environnement et d’améliorer le cadre de vie des habitants. Ces aménagements ont l’objectif de valoriser les ambiances urbaines et paysagères tout en mettant en valeur les abords du viaduc et en proposant de nouveaux usages. Le projet de paysage comprend ainsi les aménagements de nature suivante :

– Création de jardins familiaux en restanques ;

– Aménagements et mise en qualité des cheminements et parkings ;

– Gestion des problématiques d’érosion par l’aménagement de soutènements ;

– Sécurisation du site par la pose de clôtures et de garde-corps ;

– Plantations (arbres/arbustes/vivaces et graminées) et ensemencement de prairie ;

Viaduc de Marly-le-Roi Place de la Gare 78160 Marly-le-Roi Marly-le-Roi 78160 Yvelines Île-de-France 01 41 62 01 64 https://www.youtube.com/watch?v=LQwmLIuNz-s [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com/ »}] En train – arrêt Marly-le-Roi – ligne L / Voiture : parking de la Gare / accès non PMR

