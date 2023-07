Adrénaline Élastique Viaduc d’Ariétal Exermont, 12 juillet 2023, Exermont.

Exermont,Ardennes

Venez tenter l’expérience du saut à l’élastique depuis le viaduc d’Ariétal.Situé au cœur d’un vallon verdoyant, cet ancien ouvrage ferroviaire militaire d’une hauteur de 40 m est l’endroit idéal pour pratiquer le grand saut.Depuis 2019, il est possible de tester le saut avec le « touché d’eau ». Cette option permet une chute sur toute la hauteur du pont et vous garantie encore plus de sensations !.

Viaduc d’Ariétal

Exermont 08250 Ardennes Grand Est



Come and try bungee jumping from the Ariétal viaduct.Located in the heart of a green valley, this former military railway structure with a height of 40 m is the ideal place to practice the big jump.Since 2019, it is possible to test the jump with the « water touch ». This option allows a fall on all the height of the bridge and guarantees you even more sensations!

Venga a probar el puenting desde el viaducto de Ariétal. Situado en el corazón de un verde valle, esta antigua estructura ferroviaria militar de 40 m de altura es el lugar ideal para practicar el gran salto. Desde 2019, es posible probar el salto con el « toque de agua ». Desde 2019, es posible probar el salto con el « toque de agua ». Esta opción permite una caída sobre toda la altura del puente y ¡garantiza aún más sensaciones!

Das in einem grünen Tal gelegene ehemalige militärische Eisenbahnbauwerk mit einer Höhe von 40 m ist der ideale Ort, um den großen Sprung zu wagen.2019 ist es möglich, den Sprung mit der « Wasserberührung » auszuprobieren. Diese Option ermöglicht einen Fall über die gesamte Höhe der Brücke und garantiert Ihnen noch mehr Nervenkitzel!

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme