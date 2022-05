Viadène Raid Aventure Saint-Amans-des-Cots, 11 juin 2022, Saint-Amans-des-Cots.

Viadène Raid Aventure Saint-Amans-des-Cots

2022-06-11 – 2022-06-12

Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Saint-Amans-des-Cots Pour cette première édition, plusieurs formats de course :

– LE RAID LONG : par équipe de 4. Vous vous séparerez en deux binômes lors de la première journée pour effectuer respectivement une boucle de 50km. Le deuxième jour votre équipe sera réunit au complet et vous partirez sur une boucle de 50km également.

– LE RAID COURT : même nombre de coureurs, même principe, seul la distance change : 30km par jour

– LE RAID DÉCOUVERTE : par équipe de deux, vous prendrez le départ seulement sur la deuxième journée sur la boucle de 30km

– LE RAID JEUNES : accessible au jeunes de 12 à 18 ans, une boucle de 15km sur la deuxième journée de course

Féru de Raid, Vttiste des dimanches ensoleillés, orienteur dans l’âme, adepte du D+, curieux de découvrir la pratique, on a tous le profil idéal pour s’inscrire au Viadene Raid Aventure !

+33 6 83 08 87 94

OFFICE DE TOURISME CANTONAL DE SAINT AMANS DES COTS

Saint-Amans-des-Cots

