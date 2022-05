Via Roma

2022-06-11 – 2022-10-02 Cette exposition s’inscrit dans une saison consacrée à l’Italie et à Rome en particulier.

S’ajoutera à cette série de peintures, la présentation de photographies anciennes (1840- 1870] de la ville de Rome et de ses monuments et paysages célèbres … ou plus discrets Le musée Granet présentera, en partenariat avec la Neue Pinakothek de Munich, une exposition sur les peintres allemands venus dans la ville éternelle au XIXe siècle, devenue au fil des années le rendez-vous de tous les artistes d’Europe. Cette exposition s’inscrit dans une saison consacrée à l’Italie et à Rome en particulier.

S'ajoutera à cette série de peintures, la présentation de photographies anciennes (1840- 1870] de la ville de Rome et de ses monuments et paysages célèbres … ou plus discrets

