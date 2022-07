Via Injabulo | Via Katlehong Dance, 27 septembre 2022, .

Via Injabulo | Via Katlehong Dance



2022-09-27 20:00:00 – 2022-09-27

13 EUR Via Injabulo, joie en zoulou !

La compagnie Via Katlehong collabore avec Marco da Silva Ferreira et Amala Dianor pour deux pièces qui plongent au cœur de la culture pantsula: une rencontre sous le signe de la libération des mémoires et de la réappropriation des corps.

Né dans les townships d’Afrique du Sud, le pantsula est une contre-culture et une danse de rue progressivement sublimée en expression artistique totale. Un désir de liberté qui passe par l’affirmation d’identités inscrites contre l’histoire de la ségrégation et des assignations, mais surtout une envie explosive de rythmes et de danses, parfois en bottes de caoutchouc, symbole des mineurs sud-africains. La compagnie Via Katlehong, venue de l’East Rand a créé deux pièces chorégraphiques, confiées à Amala Dianor et Marco da Silva Ferreira: Emaphakathini, explore ces espaces de l’« entre deux » des corps et des identités. førm Inførms transpose sur scène ce que les corps désarticulés portent de souvenirs et de souffrances du passé.

+ after party Via Kuze Kuse Party* au foyer bar à l’issue du spectacle

* Kuze Kuse signifie « Jusqu’au bout de la nuit » en Zoulou.

Via Injabulo, joie en zoulou !

La compagnie Via Katlehong collabore avec Marco da Silva Ferreira et Amala Dianor pour deux pièces qui plongent au cœur de la culture pantsula: une rencontre sous le signe de la libération des mémoires et de la réappropriation des corps.

Né dans les townships d’Afrique du Sud, le pantsula est une contre-culture et une danse de rue progressivement sublimée en expression artistique totale. Un désir de liberté qui passe par l’affirmation d’identités inscrites contre l’histoire de la ségrégation et des assignations, mais surtout une envie explosive de rythmes et de danses, parfois en bottes de caoutchouc, symbole des mineurs sud-africains. La compagnie Via Katlehong, venue de l’East Rand a créé deux pièces chorégraphiques, confiées à Amala Dianor et Marco da Silva Ferreira: Emaphakathini, explore ces espaces de l’« entre deux » des corps et des identités. førm Inførms transpose sur scène ce que les corps désarticulés portent de souvenirs et de souffrances du passé.

+ after party Via Kuze Kuse Party* au foyer bar à l’issue du spectacle

* Kuze Kuse signifie « Jusqu’au bout de la nuit » en Zoulou.

dernière mise à jour : 2022-07-08 par