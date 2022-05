VIA FRANCIGENA : RANDONNÉE – BRAUX-LE-CHATEL Braux-le-Châtel Braux-le-Châtel Catégorie d’évènement: Braux-le-Châtel

VIA FRANCIGENA : RANDONNÉE – BRAUX-LE-CHATEL Braux-le-Châtel, 14 mai 2022, Braux-le-Châtel. VIA FRANCIGENA : RANDONNÉE – BRAUX-LE-CHATEL Braux-le-Châtel

2022-05-14 – 2022-05-14

Braux-le-Châtel Haute-Marne Office de Tourisme des Trois Forêts Randonnée : Braux-le-Châtel Le chemin de Rome ou Via Francigena est un parcours antique qui, depuis Canterbury en Angleterre, traverse la France, la Suisse et l’Italie, pour s’achever à Rome. Sigéric, archevêque de Canterbury, parcourut ce trajet en 990 pour rencontrer le Pape, et depuis des milliers de pèlerins suivent ses traces. Sortie randonnée VIA FRANCIGENA de Braux-le-Châtel à Vaudrémont – 10 km Navette – Restauration – Buvette fmusrp@orange.fr +33 6 22 78 90 95 Le chemin de Rome ou Via Francigena est un parcours antique qui, depuis Canterbury en Angleterre, traverse la France, la Suisse et l’Italie, pour s’achever à Rome. Sigéric, archevêque de Canterbury, parcourut ce trajet en 990 pour rencontrer le Pape, et depuis des milliers de pèlerins suivent ses traces. Sortie randonnée VIA FRANCIGENA de Braux-le-Châtel à Vaudrémont – 10 km Navette – Restauration – Buvette Braux-le-Châtel

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégorie d’évènement: Braux-le-Châtel Autres Lieu Braux-le-Châtel Adresse Ville Braux-le-Châtel lieuville Braux-le-Châtel

VIA FRANCIGENA : RANDONNÉE – BRAUX-LE-CHATEL Braux-le-Châtel 2022-05-14 was last modified: by VIA FRANCIGENA : RANDONNÉE – BRAUX-LE-CHATEL Braux-le-Châtel Braux-le-Châtel 14 mai 2022

Braux-le-Châtel