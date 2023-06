Via ferrata de Chironne au Col du Rousset avec Vercors Vertical Via ferrata de Chironne – Col du Rousset, Vercors Vassieux-en-Vercors, 12 juin 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

La via ferrata de Chironne se situe à proximité de la station de ski du col du Rousset. Cet itinéraire à fleur de roche vous offrira tout au long de la demi-journée, une vue magnifique et aérienne sur le pays du Diois..

Via ferrata de Chironne – Col du Rousset, Vercors

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Chironne via ferrata is located near the Col du Rousset ski resort. This rock-hugging itinerary offers a magnificent aerial view of the Diois countryside.

La vía ferrata de Chironne se encuentra cerca de la estación de esquí de Col du Rousset. Este itinerario por las rocas le ofrecerá una magnífica vista aérea de la campiña de Diois a lo largo de media jornada.

Der Klettersteig von Chironne befindet sich in der Nähe der Skistation Col du Rousset. Diese Route, die mit dem Felsen bündig abschließt, bietet Ihnen den ganzen halben Tag lang einen herrlichen, luftigen Blick auf das Land des Diois.

