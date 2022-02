Via Domus – Le rendez-vous d’un nouvel art de vivre Arles, 26 mai 2022, Arles.

2022-05-26 – 2022-05-29

Arles Bouches-du-Rhône

Sous forme de parcours itinérant, VIA DOMUS a pour objectif de rassembler les entreprises et artisans au service d’un art de vivre plus responsable. Au sein de 7 lieux historiques de la ville d’Arles, une centaine d’exposants présenteront leurs savoir-faire. Plusieurs expertises seront à l’honneur : la décoration intérieure et extérieure, l’art du jardin, des matériaux, de la mode, et du bien-être.

De la place de la République à l’Archevêché en passant par l’église des Trinitaires, la chapelle Sainte Anne, les arènes, l’église des frères prêcheurs et l’espace Van Gogh, la ville d’Arles accueillera celles et ceux qui réinventent la maison de demain.



Inédite, VIA DOMUS accueillera la toute première rétrospective des 5.5 Designers, INVENTAIRE, au sein de l’église des Trinitaires. Pionnier de l’upcycling en France, le collectif est rapidement devenu un symbole de la récupération et de la réhabilitation d’objets de notre quotidien.

En 20 ans, les 5.5 Designers ont donné vie à des objets insolites, souvent incongrus, loin des canons de beauté. Leur exposition INVENTAIRE décortiquera leurs thèmes de recherches et permettra de revenir sur ces objets avant tout manifestes qui révèlent un profond engagement sociétal plus qu’une approche stylistique.

En 2022, la Ville d’Arles et Midi Events – l’agence événementielle du Midi Libre, annoncent le lancement de VIA DOMUS : le rendez-vous d’un nouvel art de vivre. La 1ere édition de cet événement se tiendra au sein des monuments emblématiques de la ville.

communication@viadomusarles.fr https://viadomusarles.com/

