Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Promenade accompagnée par les bénévoles de l’association Patrimoines et Perspectives d’une durée d’environ 3h.



Chaussures de marche et bouteille d’eau recommandées, circuit soumis aux conditions météorologiques.

Les organisateurs et accompagnateurs ne pourront être tenus responsables en cas d’accident.



Lieu : Rendez-vous devant l’Arc de triomphe sur le plateau des Antiques

