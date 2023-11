Vhils à la galerie Danysz Danysz gallery Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Du samedi 14 octobre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Vhils de retour à Paris avec une nouvelle série d’œuvres sur un support inédit

La galerie Danysz a le plaisir de présenter du 14

octobre au 25 novembre une exposition réunissant les dernières

créations de l’artiste Vhils. Alexandre

Farto, de son vrai nom, est

mondialement connu pour

ses interventions dans l’espace urbain, en particulier ses portraits de grand

format sculptés à même les murs. Une démarche que l’artiste aime à définir comme une

« archéologie du présent » et qui consiste à enlever de la matière par couches successives pour

mettre au jour le sujet représenté, comme si l’enjeu était

d’arracher un vestige au passé et à l’oubli.

Les visages anonymes qu’il

fait ainsi surgir sont aussi une façon pour Vhils de replacer

l’Homme au centre, de lui rendre la préséance face à des logiques économiques

et à une urbanisation massive dont on sait aujourd’hui combien elles peuvent

prendre le pas sur les individus.

Au fil des ans, Vhils n’a jamais cessé d’explorer de nouveaux supports sur

lesquels déployer son art, qu’il s’agisse du béton des murs, du papier des

affiches publicitaires, du bois de portes recyclées, de plaques de métal ou encore de résine. Après une longue période de recherches plastiques,

l’artiste a récemment mis au point une technique innovante lui permettant de

s’emparer d’un nouveau medium avec

lequel il n’avait encore jamais travaillé auparavant : les carreaux de

céramique. Des carreaux

qui sont généralement travaillés à la peinture mais que l’artiste, fidèle en

cela à sa pratique, parvient quant à lui à sculpter malgré leur très grande

fragilité.

Le choix de ce nouveau support n’est pas un hasard : également connus

sous le nom d’ «azulejos », ces petits carreaux de céramique sont devenus

à la mode dans les constructions portugaises, en particulier au XVe siècle,

lorsque les rois catholiques s’en sont emparés pour en faire un symbole de

statut et de richesse. C’était également un moyen de raconter visuellement des

histoires et de défendre des valeurs morales à une époque où les livres étaient

un privilège et où seule une petite partie de la population pouvait lire.

Vhils, Tile Embossed, 2022,

détails | Courtesy Danysz gallery gallery

Au Portugal, des murs entiers, des intérieurs de maisons, des églises

et des monuments publics sont ainsi recouverts de carreaux de céramique de

toutes sortes et de toutes les couleurs. Ils racontent des histoires anciennes,

exaltent des figures religieuses ou embellissent simplement le paysage urbain

avec des motifs abstraits ou d’inspiration florale, tels une seconde peau

enveloppant la ville.

Au regard de l’histoire mondiale, ces carreaux sont aussi intrinsèquement liés

au commerce, à la mondialisation et au

colonialisme. Au XVIIe siècle,

l’expansion maritime du Portugal a en effet conduit à

utiliser les azulejos comme un outil

supplémentaire pour imposer une culture

eurocentrée sur les terres indigènes des pays conquis. C’est ainsi

que l’on peut encore voir aujourd’hui,

par exemple dans certaines villes du Brésil, de vastes fresques murales réalisées en

céramique.

Avec ce nouveau corpus d’œuvres, Vhils ne se contente pas d’intégrer

cette tradition ancienne à sa pratique, mais il la réinterprète, la redéfinit

et lui redonne sens en la confrontant à son histoire et son identité culturelle.

Cette nouvelle série d’œuvres en céramique est de la même veine que celle pour laquelle Vhils a bénéficié d’une

commande dans le cadre de l’ambitieux projet du

Grand Paris Express. Pour cette œuvre d’art public destinée à la future gare Aéroport d’Orly, l’artiste a créé une grande fresque murale

composée de carreaux de céramique blancs et bleus qui contribuera à forger l’identité de la station.

L’œuvre sera dans un premier temps visible

partiellement en juin 2024 puis en totalité à horizon de 2027 lorsque l’intégralité de la station sera achevée.

Danysz gallery 78 rue Amelot Paris 11 75011 Paris

Contact : +33145833851 https://danyszgallery.com/

