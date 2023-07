66ième Festival du Rouergue » Cultures du Monde » Vézins-de-Lévézou, 12 août 2023, Vézins-de-Lévézou.

Vézins-de-Lévézou,Aveyron

21h à l’Espace Vézinois. Avec le groupe folklorique du Mexique. Pas de réservations. Informations: 05 65 61 87 09 ou mairie@vezinsdelevezou.fr.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . EUR.

Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie



9pm at Espace Vézinois. With a Mexican folk group. No reservations. Information: 05 65 61 87 09 or mairie@vezinsdelevezou.fr

21.00 h en el Espace Vézinois. Con un grupo folclórico mexicano. Sin reserva previa. Información: 05 65 61 87 09 o mairie@vezinsdelevezou.fr

21 Uhr im Espace Vézinois. Mit der Folkloregruppe aus Mexiko. Keine Reservierungen möglich. Informationen: 05 65 61 87 09 oder mairie@vezinsdelevezou.fr

