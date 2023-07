Fête de la Bière Vézins-de-Lévézou, 7 juillet 2023, Vézins-de-Lévézou.

Vézins-de-Lévézou,Aveyron

RANDONNEE pédestre et VTT, APERO brazucade, SOIREE CONCERTS, DEJEUNER, JEUX, CONCOURS de pétanque, … Tout un programme pour ces 3 jours de fête! Concerts et camping gratuit. Restauration sur place..

2023-07-07 fin : 2023-07-09 . EUR.

Vézins-de-Lévézou 12780 Aveyron Occitanie



HIKING and mountain biking, APERO brazucade, CONCERT EVENING, LUNCH, GAMES, pétanque competition, … A full program for 3 days of festivities! Concerts and free camping. Catering on site.

SENDERISMO y BTT, APERO brazucade, CONCIERTO POR LA TARDE, ALMUERZO, JUEGOS, competición de petanca, … ¡Un programa completo para estos 3 días de fiesta! Conciertos y acampada libre. Restauración in situ.

Wanderungen zu Fuß und mit dem Mountainbike, Brazucade-Apéro, Konzertabend, Mittagessen, Spiele, Boule-Wettbewerbe, … Ein ganzes Programm für diese drei Tage des Festes! Konzerte und kostenloses Camping. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-21 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU