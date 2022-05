Ciné DRIVE-IN et soirée US des 50’s Accès Stade Ernest Lohyac Vezin-le-Coquet Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ciné DRIVE-IN et soirée US des 50’s Accès Stade Ernest Lohyac, 12 septembre 2020 19:00, Vezin-le-Coquet. Samedi 12 septembre 2020, 19h00 Sur place 6 € par véhicule http://catourne.jimdofree.com Venez voir ou revoir le film “Et pour quelques dollars de plus” de Sergio Léone réalisé en 1965 depuis le confort de votre voiture. ?Samedi 12 septembre – Stade Ernest Lohyac ? Venez voir ou revoir le film “Et pour quelques dollars de plus” de Sergio Léone réalisé en 1965 depuis le confort de votre voiture. ? ? Cette soirée sera sous le signe des US des années 50 avec le groupe DUCKY JIM TRIO avant le film et la présence des voitures américaines de l’association Jo’s American Car team. ? Accès Stade Ernest Lohyac Rue du Lozeret, Vezin-le-Coquet 35132 Vezin-le-Coquet Ille-et-Vilaine samedi 12 septembre 2020 – 19h00 à 23h00

Heure : 19:00 - 23:00
samedi 12 septembre 2020

