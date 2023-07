Découvrez la figue au cœur du Moyen Âge. Visites libres, guidées, théâtralisées, conférences, animations de rue, grand marché. Maison de la figue et du tourisme Vézénobres, 16 septembre 2023 09:30, Vézénobres.

Découvrez la figue au cœur du Moyen Âge. Visites libres, guidées, théâtralisées, conférences, animations de rue, grand marché. Maison de la figue et du tourisme Vézénobres 16 et 17 septembre

Maison de la figue et Verger-conservatoire : La cité médiévale de Vézénobres, classée Village de Caractère, s’affirme comme la capitale de la figue au pied des Cévennes depuis le Moyen Âge. 16 et 17 septembre 1

Samedi 16 et dimanche 17 :

Le rendez-vous incontournable pour célébrer le fruit emblématique de la cité :

– Animations de rue, expositions, conférences et visites.

– Visite libre et gratuite de la Maison de la Figue de 9h30 à 17h30.

– Visite guidée de la cité médiévale à 10h30 le samedi et le dimanche suivie d’une dégustation (tarif 5€ par personne).

– Visite guidée du Verger-Conservatoire (belle collection de figuiers au pied du village) à 16h le samedi et le dimanche (tarif 3€ par personne).

– Visites théâtralisées (tarif 3€ par personne).

– Grand marché de producteurs transformateurs, artisans et pépiniéristes.

– Restauration sur place.

La méditérannée s’invite avec 3 délégations étrangères Espagne, Algérie et Maroc, afin de promouvoir la figue sèche de leurs pays.

Rendez-vous à la Maison de la Figue et du Tourisme pour les départs de visites. (Visites sur réservation).

Maison de la figue et du tourisme Château de Girard, 30360 Vézénobres Vézénobres 30360 Gard

contact@maisondelafigue.com 04 66 83 62 02