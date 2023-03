La Petite Faune de Vézelay participe à la Journée internationale des Forêt 2023, 25 mars 2023, Vézelay .

La Petite Faune de Vézelay participe à la Journée internationale des Forêt 2023 EUR

Forêt de Chauffour ferrières Vézelay Yonne

2023-03-25 – 2023-03-25

Vézelay

Yonne

.

EUR Le Parc naturel régional du Morvan et La Petite Faune de Vézelay proposent de partir à la découverte de l’écosystème en tout début de printemps en forêt de Chauffour-Ferrières sur la commune de Vézelay, un lieu vivant et un véritable réservoir de biodiversité. on pourra observer que la faune et la flore sont très variées. On pourra aussi reconnaitre les différentes variétés d’arbres au travers de leurs bourgeons. On parlera de l’influence du réchauffement sue les arbres…

lapetitefaunedevezelay@gmail.comelay

Vézelay

dernière mise à jour : 2023-03-17 par