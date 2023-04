Démonstration de fabrication de savons et Musée du savon 23 Impasse de l’Arrivage, 4 juillet 2023, Vézac.

Venez découvrir notre savonnerie artisanale nichée au pied du château de Castelnaud la

Chapelle. Nous ne vous dévoilerons peut-être pas tous nos secrets de fabrication mais c’est

avec plaisir que nous échangerons avec vous sur notre passion.

Avez-vous un bon nez ? C’est ce que nous allons voir !!!

Les enfants pourront jouer les apprentis savonniers et repartir avec un petit cadeau.

Vous pourrez également visiter gratuitement notre musée du savon.

Tous les mardis à 11h, 15h et 17h..

2023-07-04 à ; fin : 2023-07-04 17:00:00. EUR.

23 Impasse de l’Arrivage

Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover our artisanal soap factory nestled at the foot of the castle of Castelnaud la

Chapelle. We may not reveal all our manufacturing secrets but it is with pleasure that we will

but it is with pleasure that we will exchange with you on our passion.

Do you have a good nose? That’s what we will see!

The children will be able to play the apprentice soap makers and leave with a small gift.

You can also visit our soap museum for free.

Every Tuesday at 11am, 3pm and 5pm.

Venga a descubrir nuestra jabonería artesanal situada a los pies del castillo de Castelnaud la

Chapelle. Quizá no podamos revelarle todos nuestros secretos de fabricación, pero estaremos encantados de

pero estaremos encantados de compartir nuestra pasión con usted.

¿Tiene buen olfato? ¡Eso es lo que veremos!

Los niños podrán jugar a ser aprendices de jabonero y marcharse con un pequeño obsequio.

También podrán visitar gratis nuestro museo del jabón.

Todos los martes a las 11h, 15h y 17h.

Entdecken Sie unsere handwerkliche Seifenmanufaktur, die am Fuße des Schlosses von Castelnaud la

Chapelle zu finden ist. Wir werden Ihnen vielleicht nicht alle unsere Herstellungsgeheimnisse verraten, aber es ist uns eine Freude, Sie bei uns zu begrüßen

wir freuen uns darauf, mit Ihnen über unsere Leidenschaft zu sprechen.

Haben Sie eine gute Nase? Das werden wir sehen!!!

Kinder können sich als Seifenmacher-Lehrlinge betätigen und mit einem kleinen Geschenk nach Hause gehen.

Außerdem können Sie unser Seifenmuseum kostenlos besuchen.

Jeden Dienstag um 11 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir