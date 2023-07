Fête à Veyrines de Domme Veyrines-de-Domme Catégories d’Évènement: Dordogne

Veyrines-de-Domme Fête à Veyrines de Domme Veyrines-de-Domme, 29 juillet 2023, Veyrines-de-Domme. Veyrines-de-Domme,Dordogne Le Programme :

14h : concours de pétanque en doublette – plusieurs coupes

19h : marché gourmand (spécialité Antillaise, Périgourdines, Bar à huitres, Food truck, Vin de Veyrines.

21h : Concert STRANGES DOORS

23h : Animation DJ DON PABLITO.

Program:

2pm: pétanque doubles competition – several cups

7pm: Gourmet market (West Indian and Périgourdine specialties, oyster bar, food truck, Veyrines wine).

9pm: STRANGES DOORS concert

11pm: Entertainment DJ DON PABLITO Programa:

14.00 h: competición de dobles de petanca – varias copas

19.00 h: Mercado gastronómico (especialidades antillanas, Périgourdines, bar de ostras, food truck, vino Veyrines).

21.00 h: Concierto de STRANGES DOORS

23.00 h: DJ DON PABLITO Das Programm :

14 Uhr: Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack – mehrere Pokale

19 Uhr: Gourmetmarkt (Spezialitäten von den Antillen, aus dem Périgord, Austernbar, Foodtruck, Wein aus Veyrines.

21 Uhr: Konzert STRANGES DOORS

