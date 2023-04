Nomade market Plan d’eau des Iscles, 30 juillet 2023, Veynes.

Marché d’artisans créateurs et producteurs locaux

Une cinquantaine d’artisans créateurs nomades qui fabriquent leurs produits avec du matériel recyclé.. commerçants ambulants nomade et producteurs locaux.

2023-07-30 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-30 18:00:00. .

Plan d’eau des Iscles

Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Market of creative craftsmen and local producers

About fifty nomadic craftsmen who make their products with recycled materials. Nomadic itinerant traders and local producers

Mercado de artesanos creativos y productores locales

Una cincuentena de artesanos nómadas que elaboran sus productos con materiales reciclados. comerciantes itinerantes nómadas y productores locales

Markt mit kreativen Handwerkern und lokalen Produzenten

Etwa fünfzig nomadische kreative Handwerker, die ihre Produkte aus recyceltem Material herstellen. ambulante nomadische Händler und lokale Produzenten

