Brocante 2023 Fours en Vexin, 4 juin 2023 07:30, Vexin-sur-Epte.

La journée commencera par l’arrivée des exposants à 7h00. Puis l’ouverture au public sera à 7h30. Restauration et buvette sur place ouverte toute la journée pour tous. Dimanche 4 juin, 07h30 1

https://www.facebook.com/CDFdeFoursenVexin

Exposant:

Venez exposer le 4 juin 2023 à fours en vexin. Vous disposerais d’un parking exposant gratuit ainsi qu’un café gratuit par exposant. Vous disposerais de la restauration et buvette sur place, ainsi que de sanitaires.

Pour plus d’informations vous pouvez nous joindre via nos différents canaux d’informations :

téléphone ou par mail

réseaux sociaux : facebook= comité des fêtes de fours en vexin/instagram= comitedesfetesdefoursenvexin

Visiteur:

Venez parcourir les rues de fours-en-vexin en quête de trouvailles insolites le 4 juin 2023 ! Restauration et buvette sur place.

Fours en Vexin rue de chanançon Fours-en-Vexin Vexin-sur-Epte 27630 Eure