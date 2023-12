Découvertes « Loire et Gastronomie » avec Moments de Loire et GD Millésime Veuzain-sur-Loire, 1 janvier 2024, Veuzain-sur-Loire.

Veuzain-sur-Loire Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Lundi 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Découvertes « Loire et Gastronomie » avec Moments de Loire et GD Millésime. A bord ou sur une ile, vous participerez à une animation oenologique basée sur la découverte des vins de Loire.

Découvertes « Loire et Gastronomie » avec Moments de Loire et GD Millésime. A bord ou sur une ile, vous participerez à une animation oenologique basée sur la découverte des vins de Loire

Découvertes « Loire et Gastronomie » avec Moments de Loire et GD Millésime. Voyage au grès du courant sur le fleuve royal , poumons de notre territoire. Vous dérivez à bord d’un

bateau traditionnel , accompagnés de guides professionnels pour découvrir les richesses de cet espace naturel. Les échanges se créer au fur et à mesure du moment, dans l’improvisation qui est le quotidien des hommes de Loire. A bord ou sur une ile, vous participerez à une animation oenologique basée sur la découverte des vins de Loire. Après les commentaires sur notre philosophie; Vin plaisir, vin émotion, comment passer un moment inoubliable autour d’un vin de Loire et le mettre en valeur sur votre table dégustation de : 4 vins dont deux vieux millésime autour de la gastronomie fromagère et de poissons de Loire.

43 EUR.

Veuzain-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-09-01 par ADT41