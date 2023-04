Initiation au char à voile sur la Côte d’Albâtre 39 digue Jean Corruble, 29 août 2023, Veulettes-sur-Mer.

Sensations fortes garanties sur l’une des plus grandes plages de sable de la Seine-Maritime ! À marée basse, Éric et Meddy vous initient à la pratique du char à voile à Saint-Aubin-sur-Mer, charmante station balnéaire du Pays de Caux. Vitesse et adrénaline seront au rendez-vous de cette expérience exceptionnelle !

A partir de 12 ans – Durée : 2h

Tarif : 30€/ personne.

2023-08-29 à 16:30:00 ; fin : 2023-08-29 18:30:00. .

39 digue Jean Corruble Centre nautique de la Côte d’Albâtre

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie



Strong sensations guaranteed on one of the largest sandy beaches of the Seine-Maritime! At low tide, Eric and Meddy will introduce you to sand yachting in Saint-Aubin-sur-Mer, a charming seaside resort in the Pays de Caux. Speed and adrenaline will be the key to this exceptional experience!

From 12 years old – Duration: 2 hours

Price : 30€ / person

Emociones garantizadas en una de las mayores playas de arena del Sena Marítimo Con la marea baja, Eric y Meddy le iniciarán en la vela de arena en Saint-Aubin-sur-Mer, una encantadora estación balnearia del Pays de Caux. Velocidad y adrenalina estarán a la orden del día en esta experiencia excepcional

A partir de 12 años – Duración: 2 horas

Precio: 30 euros por persona

Nervenkitzel an einem der größten Sandstrände des Departements Seine-Maritime garantiert! Bei Ebbe führen Eric und Meddy Sie in Saint-Aubin-sur-Mer, einem charmanten Badeort im Pays de Caux, in die Praxis des Strandsegelns ein. Geschwindigkeit und Adrenalin werden bei diesem außergewöhnlichen Erlebnis an der Tagesordnung sein!

Ab 12 Jahren – Dauer: 2 Std

Preis: 30?/Person

Mise à jour le 2023-03-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité